En pahalısı tıp

Tıp fakültesinde fiyatlar 77 binden başlayıp 151 bine kadar çıkıyor. Diş hekimliği ise 80 binden başlıyor. Özel üniversitelerin çoğunda ÖSYM giriş burslarının yanı sıra akademik, sportif ve sanatsal başarıları ödüllendiren ve destekleyen pek çok farklı burs ve indirim olanağı var. Üniversiteler peşin ödemelerde indirim de uyguluyor. Öğrenim ücreti peşin ödenebildiği gibi, 10 aya kadar da taksit imkanı bulunuyor.

Burs oranları değişti

Vakıf üniversiteleri programlarına ilk yüzde 10 dilimde yer alan öğrenciler tam burslu yerleşiyordu. Fakat bu oran bu yıl yüzde 15’e çıkarıldı. Bu değişiklik, 5 bin öğrenciye daha tam burslu okuma fırsatı verecek. Burs oranları ile ilgili diğer önemli değişiklik de vakıf üniversitelerinde yüzde 75 indirim oranının kaldırılması oldu. Vakıf üniversitelerinde sadece yüzde 50 ile yüzde 25 indirim oranlarından biri seçilecek.