'En parlak 100' öğrenciden biri Diyarbakırlı Karen
Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Gül Karen Aça, 170 ülkeden 50 bin kişinin başvurduğu uluslararası eğitim inisiyatifi Rise for the World’un seçtiği ‘En Parlak 100’ öğrenciden biri oldu. Sevim Büyüktaş Demir / sevim.demir@posta.com.tr
03 Kasım 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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KARİYER İÇİN TEŞVİK
Google’ın eski CEO´su Eric Schmidt ve Wendy Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ve Oxford Üniversitesi bünyesindeki Rhodes Trust isimli iki ayrı vakıf tarafından desteklenen Rise for the World inisiyatifi, her yıl dünya genelinde 15-17 yaşları arasında gelecek vadeden 100 genci ‘Global Rise Winner’ olarak seçiyor. Seçilen gençler, eğitimleri ve gelecekteki kariyerleri için çeşitli teşvikler almaya hak kazanıyor.
TÜRKİYE’DEN 3 ÖĞRENCİ
’Rise Fort The World’ projesine 170 ülkeden 50 bini aşkın öğrenci başvurdu. Projeye 42 ülkeden 100 başarılı öğrenci dahil edildi. Dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasına Türkiye’den 3 öğrenci seçildi. Bunlardan ikisi Diyarbakır’da yaşayan Gül Karen Aça ve Berra Nur Yüce oldu, Doğa Dinçbaş ise İstanbul’dan seçildi. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi olan Gül Karen Aça, herkese bütün fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.