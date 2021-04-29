En popüler iPhone 12 modeli belli oldu

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart dönemini bilançosunda 2021 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarak 89,6 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2020'nin ocak-mart döneminde 58,3 milyar dolar gelir elde etmişti. Apple'ın net karı da aynı dönemde yıllık yüzde 110,1 artarak 23,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 0,64 dolardan 1,40 dolara çıktı.

Çeyrek sonuçlarıyla beraber güncel en popüler iPhone 12 modeli de direkt iPhone 12’nin kendisi oldu. 12 mini ve 12 Pro’ları geride bırakan telefon, hemen her pazarda en çok tercih edilen oldu.

Apple, iPhone 12 Mini için bir açıklamada bulunmadı. Bunun sebebi ise pek çok raporda iPhone 12 Mini'nin satış tahminlerinin çok altında kalmasıydı.