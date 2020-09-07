En popüler işletim sistemi Android oldu

Almanya merkezli pazar araştırma platformu Statista tarafından yayınlanan verilere göre, Google’ın Android işletim sistemi yüzde 87 ile en popüler sistem oldu. Apple'ın işletim sistemi iOS'un kullanım oranı ise yüzde 13 olarak belirlendi.

Başka bir deyişle piyasadaki her 100 telefondan 87'si Android işletim sistemine ev sahipliği yaparken sadece 13'ü iOS'a ev sahipliği yapan iPhone modellerinden oluşuyor.

Aynı rapora göre, iOS sadece Birleşik Krallık, Japonya ve ABD’de Android’den daha fazla kullanıcı sayısına sahip.

Android'in en yüksek pazar payına sahip olduğu ülke olan Hindistan’da iOS kullanım oranı yüzde 3 olarak ölçüldü.