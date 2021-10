En popüler James Bond belli oldu

Independent'in haberine göre, yeni bir araştırma James Bond'u bugüne kadar canlandıran aktörler arasında en çok Timothy Dalton'ın popüler olduğunu ortaya çıkardı. Dalton, Ian Fleaming'in yarattığı ikonik MI6 ajanını ilk kez 1987 yapımı The Living Daylights'da canlandırmıştı. Dalton rolü o dönem Roger Moore'dan devralmıştı. Ünlü aktör 007'ye 1989 yapımı Licence To Kill'de de hayat vermişti.

6 AYRI JAMES BOND

Casumo şirketinin gerçekleştirdiği araştırmada söz konusu 6 aktörün roldeki popülaritesi sıralandı. IMDb verileriyle hazırlanan listede Dalton, 10 üzerinden 7,3 puanla ilk sırada yer alırken onu 7,2 puanla Daniel Craig izliyor.

Öte yandan üçüncü sıradaki Sean Connery 6,9 puan aldı. İlk üç sıradaki ismi Pierce Brosnan, Roger Moore ve George Lazenby takip etti.

Bununla birlikte popüler kültür haberleri yapan LADbible'ın Twitter hesabından sorduğu "En popüler James Bond kim?" sorusuna verilen yanıtlar, We Got This Covered'a göre hayranların Sean Connery'yi tercih ettiğine işaret ediyor.

Tıpkı eski aktörlerin hangisinin daha iyi olduğunun belirlenememesi gibi Daniel Craig'den sonra Bond'u kimin devralacağına yönelik tartışma da hayli hararetli. İsmi geçen oyuncular arasında Tom Hardy, Idris Elba, Henry Cavill, Regé-Jean Page yer alıyor.