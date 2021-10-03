Kültür & Sanat En popüler James Bond belli oldu

En popüler James Bond belli oldu

Kültür & Sanat

En popüler James Bond belli oldu

Sinemanın fenomen ajan serisi James Bond, yayınlandığı tarihten bu yana 6 aktör tarafından canlandırıldı. Son James Bond olan Daniel Craig'in seriye veda etmesinin ardından yeni James Bond'un kim olacağı merak konusu olurken, yeni bir araştırmada eski Bond'lar birbiriyle kıyaslandı ve en popüler James Bond aktörü seçildi.

03 Ekim 2021, Pazar 11:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Independent'in haberine göre, yeni bir araştırma James Bond'u bugüne kadar canlandıran aktörler arasında en çok Timothy Dalton'ın popüler olduğunu ortaya çıkardı. Dalton, Ian Fleaming'in yarattığı ikonik MI6 ajanını ilk kez 1987 yapımı The Living Daylights'da canlandırmıştı. Dalton rolü o dönem Roger Moore'dan devralmıştı. Ünlü aktör 007'ye 1989 yapımı Licence To Kill'de de hayat vermişti.

6 AYRI JAMES BOND

Casumo şirketinin gerçekleştirdiği araştırmada söz konusu 6 aktörün roldeki popülaritesi sıralandı. IMDb verileriyle hazırlanan listede Dalton, 10 üzerinden 7,3 puanla ilk sırada yer alırken onu 7,2 puanla Daniel Craig izliyor. 

Öte yandan üçüncü sıradaki Sean Connery 6,9 puan aldı. İlk üç sıradaki ismi Pierce Brosnan, Roger Moore ve George Lazenby takip etti.

Bununla birlikte popüler kültür haberleri yapan LADbible'ın Twitter hesabından sorduğu "En popüler James Bond kim?" sorusuna verilen yanıtlar, We Got This Covered'a göre hayranların Sean Connery'yi tercih ettiğine işaret ediyor.

Tıpkı eski aktörlerin hangisinin daha iyi olduğunun belirlenememesi gibi Daniel Craig'den sonra Bond'u kimin devralacağına yönelik tartışma da hayli hararetli. İsmi geçen oyuncular arasında Tom Hardy, Idris Elba, Henry Cavill, Regé-Jean Page yer alıyor.


İlgili Haberler
Bond filmi müziğindeki can alıcı detay ortaya çıktıJames Bond serisinin ilk kadın 007'si: Trollere diyecek bir şeyim yokDaniel Craig, James Bond rolü için formunu böyle koruyor


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Fas'ın Hollywood ünlüsü: Kazablanka
Burak Akkul
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Selçuk Demirel’den yeni sergi: Bir Ağacın Altında
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Şule Özdemir
İnzivadaydım
Şule Özdemir
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rusya'nın antik kentindeki Türk subayı izleri tarihçileri heyecanlandırdı