En pratik incir reçeli yapımı

Siyah incirden vermiş olduğumuz incir reçeli tarifini sizler dilerseniz sizler beyaz incirden hazırlayabilirsiniz. Tam ölçülü kıvamında bir incir reçeli yapımı aslında aşamalarına dikkat edildiğinde oldukça basittir. İncirler raflardaki yerini çoktan almışken ve mevsiminin bitmeye başladığı şu günlerde incir meyvesini değerlendirmenizi öneriyoruz. Kışın severek yiyebileceğiniz nerdeyse 1 yıla yakın dolapta saklayabileceğiniz incir reçeli yapımı damaklarınızı ve sofralarınızı şenlendirecek. işte tadı tam kıvamında hem de en pratiğinden incir reçeli yapımı.

MALZEMELER

1 kilo incir

Yarım kilo şeker





İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR?

Nasıl yapıldığına gelince şeker ölçüsünü yarı yarıya koyun.

İncir zaten çok şekerli bir meyve olduğu için yeterli olacaktır. Siz çok şekerli seviyorsanız bire bir ölçüde koyabilirsiniz.

Bir büyük kâse yıkanmış incire yaklaşık 1 kilo kadar aynı kasenin yarımıyla şeker koyup bir gece bekletin.

Ertesi gün ocağın üzerine alıp kaynamaya bırakın. Zaten sulu bir meyve olan incir, suyunu salacağı için ekstra su koymanıza gerek kalmayacak.

Bir de incirin top top pişmesini istiyorsanız kaşıkla karıştırmamanızı öneriyoruz.

1 yemek kaşığı da tereyağı ilave edin.

Fazla köpürmemesi için hafif koyuşlamaya başlayınca biraz limon sıkıp bir iki taşım daha kaynatip ocağın altini kapatmadan kavanozlara pay edip ağzını sıkıca kapatın.



