En pratik yaz ferahlığı



NASIL KULLANILIYOR?

Derinlemesine nemlendiren ilk koruyucu su Hydrabio Eau De Soin SPF 30 derinlemesine nemlendirmesinin yanı sıra, cildi günlük olarak UV ışınlarına karşı koruyarak güçlü anti-aging bakım yapıyor. Makyaj sabitleme ürünü olarak da kullanılan Hydrabio Eau De Soin, günün her saatinde kullanılabiliyor ve ciltte yağlı bir his bırakmıyor. Sabah kullanılan bakım kreminin ya da güneş koruyucunun etkisinin uzun süre devam etmesine yardımcı oluyor. Cilde ışıltı verirken cildin doğal parlaklığına yeniden kavuşmasını ve canlılık kazanmasını hedefliyor. Anti-aging özelliği sayesinde cildi erken yaşlanmaya karşı koruyan Hydrabio Eau De Soin, SPF 30 ile yüksek oranda güneş koruması sağlıyor.Formülasyonunda iki özel Bioderma patenti bulunduran Hydrabio Eau de Soin Aquagenium TM * patenti sayesinde içeriğindeki elma çekirdeği ekstresi ve Vitamin PP’yi birleştirerek ciltteki su sirkülasyonunu artırıyor. Hücresel Bioprotection TM** patenti ise cildin UV ışınlarına karşı etkin bir şekilde korunmasına yardımcı oluyor.Gün boyu nemlendirme ve UV korumasının etkisini artırmak için uygulanır. İyice çalkalayın, gözlerinizikapatın. Yüzünüze 20 cm uzaktan 4 bölgeye (alın, çene, sağ yanak, sol yanak) eşit miktarda sıkın. Dilerseniz boyun ve dekolte bölgesine de uygulayabilirsiniz. Elinizle yaymadan 10-20 saniye boyunca kurumaya bırakın.Ürün miktarı: 50 mlFiyatı: 69,50 TL