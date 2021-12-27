En sert ve hızlı takım oyunu - Kadın buz hokeyi takımının hikayesi
Buz üstünde yapılması nedeniyle dünyanın en hızlı takım oyunu olarak anılan buz hokeyi, kuzey Avrupa ülkelerinde yaygın bir spor dalı. Türkiye ise buz hokeyi konusunda dünyada erkeklerde üçüncü, kadınlarda ikinci klasmanda yer alıyor. Biz de bu videoda İBB’nin kadın buz hokeyi takımı oyuncularından Dilara Lökbaş, Alara Lökbaş, Tuğçe Melis Demir ve Kadın buz hokeyi takımının antrenörü Deniz İnce ile bir araya geldik.
27 Aralık 2021, Pazartesi 13:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
BUNLARI DA OKUYUN