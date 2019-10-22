Oxford İngilizce Sözlüğünün ekim ayı güncellemesinde, sözlüğe onlarca kelime eklendi.

Yiyecekten içeceğe, bilimden politikaya, galaksiden bölgesel kelimelere birçok sözcük artık dünyanın en çok kullanılan sözlüklerinden birinde yer alacak.

Bu yeni eklenene kelimelerden biri ise bizi diğerlerinden daha çok ilgilendiriyor.

Sözlüğün yeni kelimeleri arasında Türkiye'den de bir yiyecek de yer alıyor.

Sabah, akşam, kahvaltıda, ikindide, ikramlarda ve sokakta her zaman severek yediğimiz: Simit.

Simidin sözlükteki karşılığı ise şöyle:

"Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü."

Simitle ilgili bu sevindirici haberin paylaşımı ise sevilen gurme Vedat Milor'dan geldi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçi ve hayran kitlesini her geçen gün artıran Milor, simidin sözlüğe girmesini attığı bir tweet'le takipçileriyle paylaştı.

Vedat Milor Twitter paylaşımlarında simide 'gevrek' diyen İzmirlilere de şakayla karışık takılmayı ihmal etmedi.

Simit yerine ısrarla gevrek diyen ve bu besinin adını gevrek olarak kabul eden İzmirliler bu konuda yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla tanınıyorlar.

Milor, İzmirlilerin ısrarla gevrek dediğini ancak İngilizlerin sözlüğe simit kelimesinı alarak konuya son noktayı koyduğunu söyledi ve bu tweet birçok paylaşım aldı.

Şakalarına ara vermeyen Milor İzmirlilerin gevrek kelimesini kabul ettirmek için Cambridge Sözlüğü (Oxford'a rakip sözlük) ile görüşmelere başladığını da yazdı.







