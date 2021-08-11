En sık yapılan 15 tercih hatası

1- Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatli bir şekilde incelemiyor.

2- Sınav sonuç belgesini doğru olarak yorumlamamak. Sonuç belgesinde iki farklı başarı sırası ve puanı yer alıyor. Biri ham puanlı, diğeri okul notunun eklendiği yerleştirme puanı ve başarı sırası. Tercihlerde başında Y-olan başarı sıraları kullanılacak.

3- Üniversite tercihlerinde en sık yapılan yapılan hataların başında ‘puanıma yazık olmasın’ diyerek okumak istemedikleri bölümleri adayların tercih listesine alması oluyor.

4- Bazı adaylar başarı sırasına göre değil de puana göre tercih yapılacağını sanıyor. Oysa adayların yükseköğretim programlarının başarı sıralarını dikkate almaları gerekiyor.

5- Tercihleri istek sırasına göre değil, yüksek başarı sırasından düşük başarı sırasına doğru sıralamak. İstek sırasına uygun tercih yapmamak, adayların daha fazla istedikleri bir programa yerleşmelerine engel olabiliyor.

6- Programların istediği özel koşulları dikkate almadan tercih yapmak. Oysa bazı programlar boy, yaş, kilo, sağlık raporu gibi koşullar istiyor. Yerleşseniz bile bunlardan birini yerine getiremezseniz kaydınız yapılmaz.

7- Adayların 24 tercih hakkının tümünü doldurmak zorunda olduklarını düşünmeleri. ‘Nasılsa yerleşmem’ diyerek adaylar, okumak istemediği bölümlere tercih listesinde yer veriyor. O bölüme yerleştiğiniz anda kayıt yaptırın ya da yaptırmayın gelecek sene Ortaöğretim Başarı Puanınız (OBP) yarıya düşüyor.

8- Sadece 3-4 bölümün yazıldığı tercih listesi yapmak. Bu garantili bir tercih olmuyor.

9- Vakıf üniversiteleri tercihlerinde burslarla ilgili detaylı bilgiler almamak. Adaylar, burslu kelimesini gördüğünde o bölüm ya da programın tamamen ücretsiz olduğu yanılgısına düşebiliyor.

10- Devlet ve vakıf üniversitelerini birbirine karıştırmak, vakıf üniversitelerinde öğrenim ücreti ödeyeceğini dikkate almamak.

11- Ek yerleştirmede şansının daha yüksek olacağını düşünerek, tercih yapmamak. Oysa bazı bölümlerin kontenjanları dolacak ve en küçük puanları oluşacak. Bu programlarda boş kontenjan oluştuğunda ise artık o programlara girmek için puan şartı aranacak.

12- Çift diploma programlarını seçerken bunların ücretli olduğunu dikkate almamak. Tercih kılavuzundaki özel koşullarda bunların ücreti yazıyor. Devlet üniversitesi olsa bile çift diploma programlarına hem yerleştiğiniz hem de bu üniversitenin yurtdışında anlaşma yaptığı üniversiteye ücret ödemeniz gerekiyor.

13- Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre yapmamak. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda ‘2021-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir’ ifadesini mutlaka görmelisiniz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde değişiklik yapabilirsiniz. Mutlaka listenizin çıkışını alın.

14- Özel yetenek sınavlarına gireceklerini düşünerek tercih yapmamak. Oysa bu engel değil, tercih yapabilir ve yerleşebilirsiniz. Sadece iki programa da yerleştiğinizde karar vermeniz gerek. Çünkü örgün eğitim programlarında aynı anda iki lisans, iki ön lisans okuyamazsınız.

15- Seçilen bölümün adresine dikkat etmemek. Adaylar, fakültelerin ilçe veya kasabalarda olmasına dikkat etmeden tercih yapabiliyor.

DİKKAT!

ÖSYM’nin sitesinden tercihlerinizi tamamlamış olsanız bile 20 Ağustos 23.59’a kadar değişiklik yapma hakkına sahip olduğunuzu unutmayın. Yalnızca tercih işleminizin tümünü iptal edemezsiniz. Tercihlerin son bulduğu tarihten sonra da değişiklik yapma hakkınız yok.