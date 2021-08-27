En son Daniel Güiza başarmıştı! Tam 12 yıl sonra...

Fenerbahçe'de Enner Valencia, HJK Helsinki maçının yıldızı oldu. Attığı 3 golle takımının gruplara kalmasında başrolü oynayan Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe'de uzun süredir gerçekleştirilemeyen bir istatistiğe de imza attı.
Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla hattrick yapmayı başaran son isim Daniel Güiza idi. 2009 yılında Macar ekibi Honved'e karşı ağları 3 kez sarsan İspanyol forvet, Fenerbahçe'de çok da iyi hatırlanan bir isim değil.
Ancak Enner Valencia şimdiden taraftarın sevgilisi oldu. Kötü geçen önceki sezonda da takımın hücum yükünü çeken ve kanat ya da forvet ayırt etmeksizin önemi performanslar ortaya koyan Ekvadorlu, bu sezona da çok iyi başladı.
Sezona sakat başlamasına rağmen kısa sürede form tutan Valencia, ligdeki Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olup golünü atmıştı. Tecrübeli oyuncu, Vitor Pereira'nın da gözüne girdi.
HJK Helsinki maçına da ilk 11'de başlayan Valencia, 52 dakikada 3 gol atarak Fenerbahçe'de tam 12 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında hat trick yapan ilk oyuncu oldu.