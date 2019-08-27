En son nerede deprem oldu? İşte 27 Ağustos’ta meydana gelen son depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, En son nerede deprem oldu? İşte 27 Ağustos’ta meydana gelen son depremler…
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre bugün saat 07.31 Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem denizin 34.4 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri 78 kilometre ile Muğla'nın Marmaris İlçesi olduğu belirlendi.