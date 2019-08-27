En son nerede deprem oldu? İşte 27 Ağustos’ta meydana gelen son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, En son nerede deprem oldu? İşte 27 Ağustos’ta meydana gelen son depremler…