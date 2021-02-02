Meyveden sebzeye, ayçiçek yağından bakliyat ve et ürünlerine kadar birçok gıda ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışları vatandaştan büyük tepki çekiyor. Yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaş muadil ürünü daha ucuza bulma arayışına girdi. Zincir marketler bu sorunun üstesinden gelebilmek adına başta kendi özel markaları olmak üzere, bazı ürünlerde güne özel kampanyaları artırarak tüketicinin taleplerine cevap vermeye çalışıyor.

Nerede ne var?

Tasarruflu bir alışverişin yolu hangi ürünün şu an hangi markette daha ucuz olduğunu bilmekten geçiyor. İşte tam da bunun için geliştirilmiş özel ve ücretsiz mobil uygulamalar var. Yani ‘en ucuzunu bulacağım’ diye market market gezmeye artık gerek yok. ‘Mutfak masrafımız çok arttı’ diyenler bu uygulamalardaki yüzde 50’yi bulan indirim fırsatlarını anlık takip ederek tutumlu bir alışveriş yapabilirler.

Fahiş fiyatı şikayet edin

Koronavirüs döneminde fahiş fiyat fırsatçıları için denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, çoğu gıdacılar olmak üzere 375 firmaya 12 milyon lira ceza kesti. Bakanlık tüketicinin korunması ve vatandaşın fiyat artışlarını şikayet etmeleri için ‘Haksız Fiyat Artışı’ (HFA) şikayet bildirimi mobil uygulamasını da hayata geçirdi.

Nasıl çalışıyor?

Uygulamayı indirdikten sonra üye olmak için isim, soyisim, kimlik numarası gibi bilgilerinizi giriyorsunuz ve şikayet başvuru butonuna tıklıyorsunuz.

Şikayet etmek istediğiniz işletmenin önce unvanını ve açık adresini giriyorsunuz.

Daha sonra şikayet etmek istediğiniz ürünü ve markasını giriyorsunuz. Buradaki açıklama kısmına ise şikayetinizin konusunu yazıyorsunuz.

En son aşamada ise raftaki ürünün fotoğrafını çekerek gönder tuşuna basıyorsunuz. Böylece şikayet anında Ticaret Bakanlığı’na ulaşıyor.

İşte faydalı uygulamalar

KIYASLA: A101, BİM ve Şok marketlerde bulunan tüm ürünlerin fiyatlarını karşılaştırıyor. Bunun için aradığınız gıda ürününün çeşidini yazmanız yeterli. Uygulama aynı zamanda haftanın fırsatlarını da önünüze getiriyor.

FİYAT TAKİP: Almayı planladığınız ürünlerin fiyat değişimlerini 7 gün 24 saat otomatik olarak takip edip size anlık bilgi veren bu uygulama sayesinde, her indirimden haberdar olabilirsiniz. Uygulama, Hepsiburada, Gittigidiyor, n11, Trendyol, Morhipo ve Migros gibi pek çok platformu destekliyor.

MARKETYO: 51 ilde 110 farklı market aracılığı ile 300’den fazla teslimat noktasında hizmet veren Marketyo uygulaması, marketler arasındaki raf fiyatlarını ve kampanyaları size bildirirken satın aldığınız ürünleri de kapınıza kadar getiriyor.

İNDİ Mİ?: Yerli mühendislerin geliştirdiği bu uygulama da satın almak istediğiniz ürünün fiyatı indiğinde sizi anında haberdar ediyor. Yani ürünü sizin adınıza pek çok e-ticaret sitesinden takip ediyor. Böylece kampanyayı kaçırmamış oluyorsunuz.

BİM: En iyi ürünü en uygun fiyata sunma hedefiyle yola çıkan BİM, kendi internet sitesinde güne özel ekstra indirimli kampanyaları bildiriyor. Memnun kalınmayan ürünleri de tartışmasız iade eden mağazanın ayrıca BİM Aktüel uygulaması da var. Burada da sınırlı sayıda gelen ürünlerin indirim ilanları yer alıyor.

ANLIK: Bu uygulama, etrafınızdaki restoranlar ve gıda zincirlerindeki anlık fırsatları bildiriyor. Amaç raf ömrü kısa olan ürünlerin hızlı tüketilmesini sağlayarak israfı minimuma indirmek. Uygulama kapsamında her ilçeye ilişkin onlarca restoran yer alıyor.

KAÇA: Bu uygulama ile de ihtiyacınız olan ürünün yakın çevrenizde kaç lira aralıklarla satıldığını görebiliyorsunuz. Uygulamaya ürün fiyatı ile ilgili yorum yazan ve geri bildirimde bulunanlar yaptıkları paylaşımlardan da puan kazanıyor. Bu puanlar çeşitli promosyonların verilmesinde kullanılıyor. Hafta bazında en çok puan toplayanlara Migros hediyeMkart işbirliği ile SMS yoluyla hediye kartı gönderilebiliyor.

HESAPNET: Bu uygulama ise ürünleri tek tek karşılaştırmaktan ziyade sepet fiyatı veriyor. Yani ihtiyaçlarınızı belirleyen bir sepet listesi yapıyorsunuz, o sepet hangi markette toplamda kaç liraya geliyor onu görüyorsunuz. Kısacası onlarca ürünü aynı anda tek seferde karşılaştırıyorsunuz.

AKAKÇE: Hepsiburada, n11, Gittigidiyor, Trendyol, Amazon, A11 ve Bizim Toptan’ın da aralarında bulunduğu onlarca zincir marketi analiz ederek aradığınız ürünlerle ilgili gerçek zamanlı fırsatları bildiriyor. İlgilendiğiniz ürünlerin son altı aydaki fiyat değişimlerini de gösteren uygulamanın ‘bu ürünün fiyatı düştüğünde haber ver’ özelliği de var.

FİYATSOR: Çevrenizdeki marketlerdeki ürünleri birim fiyatına göre ucuzdan pahalıya doğru sıralanış şeklini gösteriyor. Bunun için ihtiyacınız olan ürünü yazmanız yeterli. Sipariş de verilebilen uygulamanın en önemli özelliği farklı gramajları da yan yana koyup karşılaştırma yapmanızı kolaylaştırması.



