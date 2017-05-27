Melih Gökçek, “Ankara Halk Ekmek ramazan pidesi 250 gram 70 kuruş. Yani 100 gramı 28 kuruş. Diğer illerdeki fırınlarla fiyatları mukayese edip, farkı görünö tweet'ini atarak, illere göre fırınlardaki pide fiyatlarının yer aldığı listeyi paylaştı.

EN PAHALI PİDE BURSA'DA





Listeye göre 100 gram baz alınarak, Türkiye'de en pahalı pide 68 kuruştan Bursa'da, en ucuz pide de 40 kuruştan Konya ve Nevşehir'de satılıyor. Listede, Ankara, fırın satış fiyatı olan 67 kuruşla, 2. sırada yer alıyor. 2. sırada Ankara ile birlikte 4 il daha bulunuyor.







