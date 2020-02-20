En uygun kasko sigortası nasıl yaptırılır?

Genel olarak bakıldığında bir kasko poliçesinin kapsadığı riskler kaza, enflasyon, deprem, terör, sel ve su baskını, hukuksal yardım, yardım destek paketi, alevsiz yangın, kilit, hırsızlık ve eskime payı gibi birçok teminatı içerir. En uygun kaskoyu yaptırmak için bu ürünlerden feragat etmeniz gerekebilir. Fakat kapsamlı bir kasko poliçesi istiyorsanız bu yöntem çok cazip olmayacaktır. Bunun yerine bazı tedbirler alarak kendiniz için en uygun kasko poliçesini satın almak mümkün…

Sizin için en uygun kasko poliçesi hangisi?

Satın almadan önce araba modellerine göre kasko poliçelerinin fiyatlarını göz önünde bulundurmak sonradan sürprizlerle karşılaşmanızı önleyebilir. Araba satın alırken, satın alma maliyeti içerisine aracın özelliklerine göre ödemeniz gerekecek kasko bedeli ile trafik sigortası gibi ürünlerin fiyatlarını da önceden toplam maliyeti içinde düşünmek faydalı olabilir.

Aracınızı uygun özelliklerde satın almayı tercih edebilirsiniz

Araç almadan önce kasko sigortası yaptırmak istediğiniz sigorta şirketlerinden bazı bilgiler talep edebilirsiniz. Bazen araçta bulunun ilave bir kilit ya da emniyet özelliği kasko poliçenizde ödeyeceğiniz primlerde indirim almanızı bile sağlayabilir.

Sigorta poliçelerinizi tek bir şirket altında toplamayı deneyin

Pek çok sigorta şirketi, toplu ürün satışı aşamasında bazı indirimler sunar. Eğer başka sigortalarınız da varsa bunları aynı sigorta şirketi altında toplamak size bazı özel indirimler kazandırabilir.

Kasko poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerini karşılaştırın

Arabanız için en uygun kasko poliçelerini sunan sigorta şirketlerini kıyaslayabilirsiniz. Ancak bunları yaparken benzer kapsamlar sunduklarından, kasko paketinizin ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş olduğundan emin olmanız sizin yararınıza olacaktır. En az 4 adet sigorta şirketinin teklifini karşılaştırmanız genel olarak size bir fikir verebilir. En uygun kasko sigortasını yaptırmak isterken ileride yaşanması yüksek, olası risklerin kasko kapsamında olduğundan emin olmanızda fayda var.

Daha az kullanın

Ne kadar çok araba kullanırsanız kaza yapma veya acil bir durum yaşama olasılığı o kadar yükselir. Bu sebeple kasko sigortası satan şirketler daha az kullanılan, yılık olarak belirli bir kilometrenin altında kullanılan araçlar için indirimli fiyat sunuyorlar. Bu konuyu araştırmanız en uygun kasko sözleşmesi yapmanız için faydalı olacaktır.

Küçük hasarlar yaşandığında kâr ve zarar ilişkisini kıyaslayın. Bazen küçük bir hasarı kasko sigortasından karşılamayarak ertesi yıl yapacağınız yenilemede “hasarsızlık indirimi” almanızı sağlayabilir. Eğer yaşanan hasar gerçekten küçükse ve bu hasar ile poliçe indiriminizi kaybetmeniz söz konusuysa, hasarı poliçeden karşılamamayı düşünebilirsiniz.

En uygun kasko poliçesi için ilk şart aracınızı daha güvenli kullanmak

Otomobilinizi ne kadar iyi kullanırsanız, o kadar az sorunla karşılaşırsınız. Kaskonuzu kullanmanızı gerektirecek durumlar yaşamadığınız takdirde bu size bir sonraki dönem indirim sağlayacaktır. Belirli bir süre boyunca herhangi bir kaza veya hareket ihlali yaşamamış kişiler güvenli sürücü indirimlerine hak kazanabilirler. Tüm bu başlıkları netleştirmek için araç satın almadan önce sigorta şirketlerinden alacağınız araba marka, model ve teknik özellikleri doğrultusunda kasko sigortası bilgisi almanız size en uygun kasko sigortası bulma konusunda yardımcı olacaktır.