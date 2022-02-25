En uygun sünnet yaşı kaçtır?

Çocuğun ruhsal gelişimi açısından sünnet için en doğru dönem 2 yaş altı veya 6 yaş üzeri. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Turab Ulaşoğlu, sünnette en uygun zamanın bebeklik dönemi olduğunu, ancak işin uzmanı olan bir hekim tarafından uygulandığı ve uygun ortamlar sağlandığı sürece her yaşta ve her sezonda çocuğa sünnet yapılabileceğini belirtiyor.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Turab Ulaşoğlu, kendilerine en sık sorulan sorulardan birinin sünnet yaptırma zamanı olduğunu belirtiyor. Çünkü aileler bu konuda kararsız kalıyor ve sorularına farklı cevaplar alıyor. Bu da kafa karışıklığına neden oluyor.

Op. Dr. Ulaşoğlu, "sünnet her yaşta ve her mevsimde yapılabilir" diyor. Ancak bu süreçte sünnet üçgeni diye tanımladığı; anne-baba, çocuk ve doktorun tam uyum içinde olması gerekiyor. "Bu üç ayaktan herhangi birinde uyumsuzluk olduğunda sünnetin olmaz" diyor. Ailenin doktora tam güven duymasının öneminden bahseden Op. Dr. Ulaşoğlu "çünkü" diyor; "sünnet yapmakla, aile ile doktor arasındaki ilişki bitmez, tam tersine yeni başlar"

Olaya bilimsel veriler ve pratik uygulama açısından şu notlarını paylaşıyor:

Sünnet için en ideal yaş 2 yaş öncesidir. Daha uygunu ise 1 yaş öncesi bebeklik dönemidir.

Kalıcı hafıza çocuklarda 2 yaşından sonra gelişir. Bu nedenle 2 yaşından önce yapılan sünnetler, çocukta kötü bir anı olarak kalmaz, çünkü hatırlamaz.

Sünnette dikkat edilmesi gereken en önemli konu çocuğun psikolojisi. Sünnetin bazı yaş gruplarında yapılmasına karşı çıkan görüşlerin en önemli dayanak noktaları, sünnetin yol açtığı olumsuz psikolojik etkiler. Bu konudaki görüşlerin kökeni ise ünlü psikiyatrist Dr. Sigmund Freud’a dayanıyor. Freud’un yaklaşık 100 yıl önce ortaya attığı kuram halen tartışılıyor.

3-5 yaş arası dönemde çocukta cinsel kimlik oluşmaya başlar ve 6 yaşında tamamlanır. Bu dönemde yapılan sünnetleri çocuk cinsel kimliğine saldırı gibi algılayabilir.

Freud çocuğun tedirginlik yaşayacağını ve bu psikolojik etkilenmenin ileriki yıllarda olumsuzluklara yol açacağını savunuyor. Ancak Freud’un bu kuramı halen ispatlanamamış durumda.

ÇOCUKLARDA SÜNNETİN ETKİLERİ

Bir diğer yandan sünnetin psikolojik etkileri araştırılmış ve kalıcı psikolojik bozukluğa yol açmadığı görülmüş.

6 yaş öncesi ve sonrasını inceleyen bilim insanları, her iki dönemde yapılan sünnetlerin çocuk psikolojisini benzer şekilde etkilediğini söylüyor. Çoğu çocuk psikiyatrisi uzmanı 3-6 yaş aralığında sünnet yapılmasını önermiyor. Ancak çocuk 6 yaşını tamamladığında bu açıdan değişen hiçbir şey olmuyor. Bu hassas dönemde çocuk ile iyi iletişim kurmak gerekiyor. Aile ve doktor iş birliği yaparak ve çocuğa doğru ve mantıklı bilgiler verilerek çocuğun sünnete ikna edilmesi gerekiyor. Burada doktorun da çocukla iyi bir diyaloğa girmesi ve çocuğun güvenini kazanması çok önemli.



