En üzücü meslek: Tarih bizi 'canavar' olarak anacak

İspanya’da sadece bu yılın ilk altı ayında 2 bin 87 göçmen, ülkeye varmaya çalışırken denizde öldü. Bu cesetlerin çoğu isimsiz olarak göçmenler mezarlığına defnediliyor. Aileleri bir daha onlardan haber alamıyor. Fas kıyılarına bakan Algeciras kentinde yaşayan Martin Zamora (61) isimli İspanyol, yıllardır ülkede süren göçmen trajedisine kayıtsız kalmadı. Ölen göçmenlerin bir mezarı olması gerektiğini düşünerek harekete geçti. Cenaze şirketi işleten yedi çocuk babası Zamora, ilk göçmen cesedini 1999’da teşhis etti. Cebinden bir not çıkan Faslı adamın ailesini buldu.

3 BİN 500 DOLAR

Ailesiyle cenazeyi onlara ulaştırma karşılığında anlaştı. Aile, 15 kimliği belirsiz diğer göçmenin bulunması için Zamora’ya yardım etti. Zamora, kıyafetleri ve eşyalarıyla Fas’a gidip iki hafta içinde cesetleri teşhis etti, tüm naaşları memlekete yolladı. O günden sonra da kendini bu işe adadı. Zamora, bir göçmen cesedini 3 bin 500 dolara ülkesine gönderiyor. 20 yıldır 800’den fazla ölü göçmeni ailesine teslim eden Zamora’dan bölge yönetimi de memnun. Zamora, bazı cesetlerin teşhisi için insan kaçakçılarıyla da iletişim kuruyor. Bu işi devam ettirmesi için oğlu Martin’e de (17) öğretiyor.

Martin Zamora, “Kimse oğlunun böyle bir şeye tanıklık etmesini istemez. Belki de bu acılara göz yumduğumuz için tarih bizim kuşağımızı canavarlar olarak anacak” diyor.