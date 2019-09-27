En yakın acil toplanma alanı nerede? (Deprem toplanma alanları)

Acil durum gerektiren afet ya da tahliye durumlarında hem evde hem mahallede hem de işyerinde en yakın toplanma alanları önem taşıyor. Yaşanan depremin ardından gündeme gelen toplanma alanları İstanbulluların en çok merak ettiği konuların başında geldi.

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyenler E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebilirler.

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA

ACİL DURUM PLANI NEDİR?

Aslında öncelikle oturduğumuz yerlerde ve iş yerlerinde hangi acil durumların ortaya çıkabileceği analiz edilmeli ve bir acil durum planı hazırlanmalı. Sadece deprem değil yangın, sel, yaşanabilecek kimyasal durumlara karşı öngörülebilir bir plan oluşturulmalıdır.

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Öncelikle iş yerleri ile ilgili bilgilendirme de önem taşıyor. Acil durum planı, mevcut acil durum malzemelerinin bir tanımını, varsa çalışanlarınızın acil durumdaki görevlerini, alanların kat planlarını ve haritalarını, çalışanlarınızı ve misafirlerinizi bilgilendirmek için ne yapılması gerektiğini ve acil servis sağlayıcılarla nasıl iletişime geçeceğinizi içermelidir.