Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir gecesinin yer aldığı üç aylar, milyonlarca Müslüman için önemli bir yere sahip. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) inananlara kandil gecelerini ve gündüzlerini ibadet ve oruç ile geçirmeyi tavsiye etmiş, kendisi de bunu bizzat uygulamıştır. 27 Şubat Pazar günü de İslam alemi için önemli bir kandil idrak edilecek…

EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takviminde üç aylar içerisinde yer alan kandil tarihleri şu şekilde belirtilmiştir;

3 Şubat Perşembe gününü 4 Şubat Cuma’ya bağlayan gece Regaib Kandili

27 Şubat Pazar gününü 28 Şubat Pazartesi’ye bağlayan gece Miraç Kandili

17 Mart Perşembe gününü 18 Mart Cuma’ya bağlayan gece Berat Kandili

27 Nisan Çarşamba günü 28 Nisan Perşembe’ye bağlayan gece Kadir gecesi…

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili 27 Şubat Pazar gecesi idrak edilecek.

MİRAÇ HADİSESİ İLE İLGİLİ AYET-İ KERİMELER

İsrâ Sûresi: 1. Ayet

Hak Teâlâ buyurur:

“Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.”

Necm Sûresi: 1. Ayet

“İnmekte olan yıldıza and olsun.”

Necm Sûresi: 2 - 7. Ayetler

“Sâhibiniz (Muhammed Mustafâ) sapmadı ve bâtıla inanmadı. O, arzûsuna göre de konuşmamaktadır. O’nun konuşması vahiyden başka bir şey değildir. Çünkü (bildirdiklerini) O’na güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (olan Cebrâîl, Rabbinin emri üzere) öğretti. Sonra en yüksek ufukta (Sidretü’l-Müntehâ’da) iken asıl şekliyle istivâ etti (doğruldu).”

Necm Sûresi: 8. Ayet

“Sonra yaklaştı ve tedellî etti.”

Necm Sûresi: 9. Ayet

“(Muhammed Mustafâ ile Rabbinin) araları, iki yay arası kadar, ya da daha yakın oldu.”

Necm Sûresi: 10. Ayet

“Allâh o anda kuluna vahyini bildirdi.”

Necm Sûresi: 11- 12. Ayetler

“(Muhammed Mustafâ’nın) gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. (Ey inkârcılar!) O’nun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız?”

Necm Sûresi: 13 - 14. Ayetler

“And olsun ki (Muhammed Mustafâ), onu (Cebrâîl’i) Sidretü’l-Müntehâ’da bir defâ daha gördü.”

Necm Sûresi: 15 - 16. Ayetler

“Orada Me’vâ cenneti vardır. O Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.”

Necm Sûresi: 17 - 18. Ayetler

“(Muhammed Mustafâ’nın) gözü, oradan ne kaydı ne de sınırı aştı. And olsun O, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını (da) gördü.”



