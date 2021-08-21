Bazen sadece birisi “iyi geceler” demediği için o gece iyi olmaz… Siz de sevdiklerinize en güzel duygularınızı ve sevginizi en yeni iyi geceler mesajları ile gönderebilir ve onları mutlu edebilirsiniz. Kısa, uzun ve resimli, sevgiliye ve sevdiklerinize en güzel iyi geceler mesajları ile sevdiklerinize “iyi geceler” dileyin…

EN YENİ İYİ GECELER MESAJLARI 2021

İyi geceler bir tanem. En tatlı uykular en güzel rüyalar senin olsun.

İsyanım sensiz geçen gecelerime ben seni düşünmekten uyuyamazken sen rahat ve huzurlu uyu diye bu mesajı gönderiyorum sana iyi geceler canım rüyalarda kavuşmak dileğiyle…

Dur bir dakika önce bana bir öpücük, sonra seni seviyorum, tamam şimdi uyuyabilirsin…

Artık sırdaş değil geceler bana sana duygularımı iletebileceğim telefonuna mesajla en içten duygularımla iyi akşamlar sevdiğim sana…

Bu gece dolunay var gökyüzünde, kutup yıldızı yine belirgin sen rahat uyu diye bekçi atadım onları gecene iyi geceler gökyüzümün en parlak ve güzel yıldızı…

Sevgiliye iyi geceler mesajı yollamak mı istiyorsunuz? İşte birbirinden güzel iyi geceler sözleri…

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim. İyi geceler her şeyim.

Seni o kadar çok seviyorum ki, sensiz geçen zamanlarımda seni görmek için uyku ilacı içiyorum. İyi geceler aşkım…

Yıldızlar gözlerine özensin sen bir tanesin bebeğim iyi geceler dilerim.

Bu gece bütün sevdiklerin yanında. Ne tatlı uyursun sen şimdi. Bir tek seni ölesiye sevenin senden uzakta, bir tek seni ölesiye sevenin uykusuz. Adını can koydum seni canıma koydum. İyi uykular…

Seni çok seviyorum gülüm. Sevgimi üstüne al, yorgan gibi korur seni tüm gece boyunca. İyi geceler aşkım.

Gecelerimin doğan güneşi, hayatımın anlamı, ömrümün sonsuz nefesi, iyi ki varsın. Seni seviyorum.

Bir bakışınla doğuyorsa kalbimde güneş, uyuduğundaysa batıyor güneşim. Hayatımda ömrümde sensin. İyi Geceler her şeyim.!

Geceler sessiz, soğuk, ayaz. Sevgim o kadar sıcak ki onu gönderiyorum sana, ört üstüne sakin üşüme diye. İyi geceler aşkıma…

Gülüşün gökteki ay kadar parlak ve sonsuz, umutlarınız yarın doğacak güneş misali erken gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

Bir hüzün saklıdır ve bin umut vardır her yeni gün doğumunda! Hüzünsüz uyuyup bin bir umutla uyanmanız dileğimle, iyi geceler. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun geceniz hayırlara vesile olsun.

Kalbin kar gibi beyaz gönlün yıldızlar gibi parlak duyguların güneş gibi sıcak rüyaların ay yıldızı gibi olsun.

Belki de bir gecenin köründe arayıp hiç sesini çıkarmadan onun sesini dinlemektir aşk. Hayırlı geceler.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gece dilerim.

Daha güzel, daha dinç, daha uykusunu almış bir insanlık için; “Yatsın Bu Dünya!” Cümleten İyi Geceler.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve geceniz hayırlı olsun.

Yarın sabah uyandığınızda gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, hayırlı geceler…

En güzel rüyaların senin olması, meleklerin uyurken seni koruması dileğiyle… Hayırlı geceler…

Güzelliklerle dolu huzurlu, keyifli güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle iyi geceler.

Gülen gözlerinde batıp, doğmayı senden öğrendim… İyi Geceler. Yüreğinizin ışığı hiç sönmesin.

Yatsam uzun uzun ve kalkmasam ve sonra bir uyansam her şey yoluna girmiş olsa…

Rüyaların en güzelini görürken Allah’ın seni koruması için gönderdiği meleğin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında sana kimseler zarar veremesin. İyi geceler meleğim tatlı rüyalar bebeğim.

Canım yanında olmak istiyor canımın bana ihtiyacı vardır diye. Canım çok sıkılıyor canım yanımda yok diye. Sensiz gecelerden sensiz günlerden bıktım artık. Sabret hayatım iyi günler bizi bekliyor. İyi geceler canım.

KISA, UZUN VE RESİMLİ, SEVGİLİYE VE SEVDİKLERİNİZE EN GÜZEL İYİ GECELER MESAJLARI

Yastığa başına koyduğunda bugün hiç kimsenin hakkını yemedim, çok şükür diyebiliyorsan o gün senden zengini yoktur. İyi Geceler

En güzel sabahlar, en tatlı uykular senin olsun, sabah görüşmek üzere, iyi geceler...

Yeni doğacak güneşin yeni umutlar, yarınlar getirmesi dileğiyle iyi uykular.

Sevgili uyku; Ben bu satırları yazarken, sen çok uzaktasın biliyorum ama seni seviyorum, ne olur yuvana dön…

Gece olması sorun değil de yatar yatmaz sabah oluyor ya ona sinir oluyorum... Uzatmaları da yok.

Sırf birisi iyi geceler demediği için kötü geçen geceler varmış ya; işte onlar olmasın diye buraya bir “İYİ GECELER” bırakıyorum. İhtiyacı olan alıp kullansın… İnsanlık Ölmedi... :)

Günün birinde hayat seni boş verirse ve yüreğin sana yalnız bıraktığını söylerse aldırma çevir gözlerini gökyüzüne sana gülümseyen gözlerimi göreceksin aşkım iyi uykular tatlı rüyalar.

Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum her şeyim. Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur. Şimdi yine seni düşünerek yatıyorum Allah rahatlık versin.

Hep aklımdasın öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir şey bu, bu can bu bedenden çıkana, bu diyardan göçene dek görebildiğim tek gerçek rüyam sensin tatlı rüyalar meleğim.

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim. İyi Geceler her şeyim!

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat…

Bu gönül sana tutkun. Sözlerin yine suskun. Ne olursa olsun artık, sessizlikten korkuyorum. Bir aradayken ayrıyız. Her şeye rağmen dayanmalıyız. Kayıp gitme ellerimden, korkuyorum sensizlikten, gecelerden. İyi geceler aşkım…

Kafam rahat etsin diyorsanız, altına yastık koyun. İyi geceler...

Rüyaların en iyisi görürken Allah’ın seni koruması için gönderdiği meleğin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında sana kimseler zarar veremesin. İyi geceler meleğim tatlı rüyalar bebeğim.

Canım yanında olmak istiyor canımın bana ihtiyacı vardır diye. Canım çok sıkılıyor canım yanımda yok diye. Sensiz gecelerden sensiz günlerden bıktım artık. Sabret hayatım iyi günler bizi bekliyor. İyi geceler canım.

Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum her şeyim. Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur. Şimdi yine seni düşünerek yatıyorum Allah rahatlık versin.

Günün birinde hayat seni boş verirse ve yüreğin sana yalnız bıraktığını söylerse aldırma çevir gözlerini gökyüzüne sana gülümseyen gözlerimi göreceksin aşkım iyi uykular tatlı rüyalar.

Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum her şeyim. Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur. Şimdi yine seni düşünerek yatıyorum Allah rahatlık versin.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz geceler dilerim.

Nerede olmak isterdin sorusuna, gözlerimle cevap verdiğim tek yerdi gözlerin. İyi Geceler

Yüreğin doğan güneşi değil batan Güneşi seçsin, çünkü doğan güneş elbet batacaktır ama batan Güneş yeni umutlarla doğacaktır yarınki Güneş senin için bir tanem iyi geceler.

Birileri iyi geceler demediği için kötü giden geceler vardır ya; işte onlar olmasın diye buraya bir “İYİ GECELER” bırakıyorum. İhtiyacı olan alıp kullansın… İnsanlık Ölmedi :)

Ak bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat…

Bu gönül sana tutkun. Sözlerin yine suskun. Ne olursa olsun artık, sessizlikten korkuyorum. Bir aradayken ayrıyız. Her şeye rağmen dayanmalıyız. Kayıp gitme ellerimden, korkuyorum sensizlikten, gecelerden. İyi geceler aşkım…

” En içten ve dıştan dileklerimle iyi geceler dilerim.”

“Şu an gece oldu güneş battı ve gökyüzünde yıldızlar belirdi. Biliyor musun yıldızların dili vardı. İstersen dışarı çık yıldızlara bak ve onların ne söylediklerini anlamaya çalış. Anlamadıysan ben söyleyeyim diyorlar ki “lan manyak gecenin kaçı olmuş yat zıbar” İYİ GECELER”

“İyi geceler öpsün seni bu geceler.”

Sen uyurdun. Bilmezdin, ben uzaklardan üstünü örterdim her gece.

Bir geceyi değil bütün geceleri sana armağan ediyorum, iyi geceler aşkım…

Her zaman aklımdasın öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir şey bu, bu can bu bedenden çıkana, bu diyardan göçene dek görebildiğim tek gerçek rüyam sensin tatlı rüyalar meleğim.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir gece dilerim.

Güzelliklerle dolu huzurlu, keyifli güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle iyi geceler.

Gözlerinizi kapattığınızda aklınıza ilk gelen şeyin, gözlerinizi hayırlısıyla açtığınızda gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin unutma. İyi geceler.

Keşke şu an sesini duyabilsem. İyi geceler

Senin hayaline tutunarak uyuyorum her gece. Seni görebilmek, seni yaşayabilmek olsun diye. İyi geceler sevgilim.

Sen görüp görebileceğim en güzel rüyasın, bu rüyadan hiç uyanmak istemiyorum. İyi geceler canım, cananım.

Kalbi güzel insanların hepsine iyi geceler tatlı rüyalar dilerim.

Ve bazen her şeyi unutmak için uyumak gerek. Rüyaları hesaba katmadan… İyi geceler.

Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven. İyi Geceler.