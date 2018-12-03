En yüksek konut aidatını İstanbullular ödüyor

İstanbul, Ankara ve İzmir'de oturumun başladığı markalı konut projelerinde, metrekare bazında en yüksek aidat değerine sahip konut projesi 21 TL/metrekare ile İstanbul Beşiktaş'ta bulunuyor. Metrekare bazında en düşük aidat değerine sahip konut projesi ise ortalama 0,23 TL/metrekare ile İstanbul Pendik'te yer alıyor.

AİDAT REKORTMENİ İLÇELER DEĞİŞMİYOR

Konut aidatı karşılaştırmasında en yüksek aidat fiyatına sahip olan proje İstanbul'da yer alarak (21 TL/metrekare); Ankara (15,17 TL metrekare) ve İzmir'i (7,85 TL/metrekare) geride bıraktı. İstanbul'da en yüksek konut aidatına sahip proje Beşiktaş'ta yer alırken, Ankara'da en yüksek konut aidatına sahip proje Çankaya'da, İzmir'de ise Bayraklı'da bulunuyor. En düşük konut aidatına sahip proje karşılaştırmasında ise İstanbul (0,23 metrekare TL/metrekare); İzmir (0,27 TL/metrekare) ve Ankara'yı (0,42 TL/metrekare), geride bırakarak yine ilk sırada yer aldı.

ŞİŞLİ'DE DEĞİŞİM YÜZDE 13

Araştırma sonuçları İstanbul'un ilçeleri arasında da önemli değer farklılıkları olduğunu gösteriyor. İstanbul ilçeleri için hesaplanan metrekare bazında ortalama aidat değerlerine bakıldığında, Silivri 1,31 TL/metrekare ile en düşük ortalama değere sahipken, 9,62 TL/metrekare ile en yüksek aidat ortalamasına sahip Şişli'de 2017-2018 yılları arasındaki ortalama aidat değişim oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

İLÇE İLÇE FİYATLAR

İstanbul ilçelerinde ortalama aidat değerleri şöyle: Şişli 9,62, Beşiktaş 9,21, Kağıthane 5,27, Üsküdar 4,99, Sarıyer 4,71, Eyüp 4,50, Bakırköy 4,45, Kadıköy 4,32, Ataşehir 4,29, Beykoz 4,10, Bayrampaşa 4,05, Zeytinburnu 3,90, Maltepe 3,83, Kartal 3,77, Bağcılar 3,74, Sultangazi 3,54, Küçükçekmece 3,39, Bahçelievler 3,39, Çekmeköy 3,18, Ümraniye 3,07, Sancaktepe 3,04, Tuzla 3,00, Başakşehir 2,99, Pendik 2,84, Güngören 2,77, Gaziosmanpaşa 2,66, Sultanbeyli 2,59, Avcılar 2,54, Esenler 2,29, Esenyurt 2,23, Arnavutköy 2,14, Büyükçekmece 2,05, Beylikdüzü 1,94, Silivri 1,31 TL/metrekare.