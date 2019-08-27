En Zayıf Halka programının sunucusu İpek Altınbaşak Farina kimdir?

Bilgi yarışmasında yarışmacılara yönelttiği sorular ve bilemediklerinde gösterdiği tepkiler ile tanınan İpek Altınbaşak Farina internette merak ediliyor. Peki, İpek Altınbaşak Farina kimdir? İpek Altınbaşak Farina kaç yaşında ve nereli? İşte İpek Altınbaşak Farina’nın hayatına ilişkin detaylar…

İPEK ALTINBAŞAK FARİNA KİMDİR?

İpek Altınbaşak Farina 1968 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul'da Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde devam etmiş ve başarıyla bu bölümden mezun olmuştur. Daha sonra eğitimi için yurt dışına giden ve Amerika Birleşik Devletlerinde, West Georgia University'de MBA eğitimini tamamladı.

Çevreye olan düşkünlüğü ve titizliği nedeniyle çeşitli projeler hazırlamış olan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina "Rama Cansuyu" projesi, United Nations tarafından "Dünya Çapında Yılın En Başarılı Çevre Projesi" seçilerek ödül almıştır. Pazarlama ve Yeni Ürün Geliştirme Direktörü olarak çalıştı.

Farina Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazarlama üzerine doktora yaptı. 2004 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Altınbaşak Farina, 2005 ve 2007 yılları arasında da Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Müdür olarak görev yaptı. Daha sonra Doçentlik ve Profesörlük ünvanlarını da alan İpek Altınbaşak Farina halen Bahçeşehir Üniversitesinde görev yapmaya devam ediyor. Farina, Popüler programlardan En zayıf halka isimli yarışmanın sunuculuğunu yapıyor.