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Üniversiteliler, ders için geldikleri Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldular

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ders kapsamında ceset incelemek için geldikleri Adli Tıp Kurumu'nda cenazenin yakınlarının durumuna dayanamayarak gözyaşlarına boğuldular.

04 Ekim 2018, Perşembe 07:22 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 07:23
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Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Adli Tıp dersi kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda ceset incelemesi yapmak için yaklaşık 100 öğrenci geldi.

EN ZOR DERS!

Cesedi inceledikten sonra dışarıya çıkan öğrenciler inceledikleri cesedin yakınlarını dışarıda sinir krizi geçirdiklerini görünce yardım etti.

Cenaze yakınlarının bu durumunu gören öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler cenaze yakınlarının çocuklarıyla yakından ilgilendi


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