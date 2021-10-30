Türkiye En zor ziyaret! Aradan yıllar geçse de acıları dinmiyor

En zor ziyaret! Aradan yıllar geçse de acıları dinmiyor

Türkiye

En zor ziyaret! Aradan yıllar geçse de acıları dinmiyor

Hakkari’de 2016’da PKK’lı teröristlerce patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Hamza Irmak’ın ailesi, çocuklarının şehit düştüğü polis noktasını ziyaret etti.

30 Ekim 2021, Cumartesi 22:42 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, şehit Irmak’ın annesi Fatma ve babası Bekir Irmak, kente geldi. Oğullarının görev yaptığı Depin Polis Kontrol Noktası’nı ziyaret eden şehidin anne ve babası, başka noktalarda görevli polislerle de bir araya gelerek dua etti, güvenlik güçlerine terörle mücadelede başarılar diledi. İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve eşi Gökşen Pınar, eşlik ettiği aileyle yakından ilgilendi.

AA

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