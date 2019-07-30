Ender Alkoçlar 200 kilometre yol yaptı, 40 saat motor kullandı

Ender Alkoçlar yakın arkadaşları Avi Habib ve Ömer Yarsuvat ile motosikletle Avrupa turuna çıktı. İlk durakları Avusturya oldu. Sonra İsviçre, Almanya ve İtalya'ya geçtiler. Turu yine Avusturya'da bitirdiler.

Macera dolu yolculuk 4 gün sürdü. Üçlü toplam 40 saat motor kullandı, 2000 kilometre yol yaptı, dağları aştı.

Ender Alkoçlar ''Kar da gördük, yağmur da. İnanılmaz ve müthiş bir deneyimdi'' dedi.

Ender Alkoçlar

Avi Habib

Halil KALMUK/POSTA