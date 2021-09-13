Endişeye neden olmuştu! Sevindiren haber geldi

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, lağım suyu karıştığı iddiası üzerine teknik personelin bölgede inceleme yaptığı belirtildi. Bölgedeki terfi istasyonunda bulunan pompada oluşan arızanın belediye ekiplerince 15-20 dakikada giderdiği aktarılan açıklamada, Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait iç izleme numunesinin analiz sonuçlarının Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği'ne uygun olduğu vurgulandı.





İl Sağlık Müdürlüğünce ayda iki kez Eğirdir Gölü etrafından numune alınarak analizlerin yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu alanda su ile ilgili renk, koku gibi şikayetlere ilişkin İl Müdürlüğümüze Alo 181 ve CİMER üzerinden veya yazılı olarak herhangi bir şikayet bildirilmemiştir. Ayrıca 12/09/2021 tarihinde Altınkum Plajı'nda İl Müdürlüğümüzce yapılan denetimde göle doğrudan herhangi bir atık su deşarjının ve göl yüzeyini kaplayan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir."

AA



