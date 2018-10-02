Endonezya 4.8 büyüklüğündeki depremle sallandı

Endonezya 4.8 şiddetindeki depremle sallandı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (CSEM) yerel saatle 15.01’de 4.8 şiddetinde meydana gelen depremin, 42 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya, geçtiğimiz Cuma günü 6.1 ve 7.5 şiddetinde sallanmıştı. Cuma günü gerçekleşen 2 depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarında bin 234 kişinin cesedine ulaşıldı.

İHA