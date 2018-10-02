  • Haberler
  • Dünya
  • Endonezya 4.8 büyüklüğündeki depremle sallandı

Endonezya 4.8 büyüklüğündeki depremle sallandı

Endonezya’nın Sumba bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02 Ekim 2018, Salı 11:21
A A

Endonezya 4.8 şiddetindeki depremle sallandı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (CSEM) yerel saatle 15.01’de 4.8 şiddetinde meydana gelen depremin, 42 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. 

Öte yandan, Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya, geçtiğimiz Cuma günü 6.1 ve 7.5 şiddetinde sallanmıştı. Cuma günü gerçekleşen 2 depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarında bin 234 kişinin cesedine ulaşıldı. 

İHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.