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Endonezya 6 ve 6.2 büyüklüğünde 2 depremle sarsıldı

Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6 ve 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

19 Eylül 2019, Perşembe 11:32
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Endonezya 6 ve 6.2 büyüklüğünde 2 depremle sarsıldı

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Endonezya'da merkez üssü Tuban kentinin 99 kuzeyi olan 6.2 büyüklüğünde ve merkez üssü Tuban kentinin 83 km kuzeyi olan 6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 14:06'de meydana gelen 6.2'lik deprem yerin 626 km altında, 14:32'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ise yerin 613 km altında gerçekleşti.

Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremlerin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı bilinmiyor.

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