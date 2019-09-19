Endonezya 6 ve 6.2 büyüklüğünde 2 depremle sarsıldı
Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6 ve 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Endonezya'da merkez üssü Tuban kentinin 99 kuzeyi olan 6.2 büyüklüğünde ve merkez üssü Tuban kentinin 83 km kuzeyi olan 6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 14:06'de meydana gelen 6.2'lik deprem yerin 626 km altında, 14:32'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ise yerin 613 km altında gerçekleşti.
Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremlerin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı bilinmiyor.