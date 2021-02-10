Endonezya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sallandı
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.
10 Şubat 2021, Çarşamba 17:26 Son Güncelleme:
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Endonezya’nın Sumatra Adası, bir hafta arayla 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’nın Sumatra Adası’nın güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Öte yandan, Endonezya’nın Batı Sulawesi bölgesindeki Mamuju kenti yakınlarında 3 Şubat’ta yerel saatle 16.25’te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen depremde, bölge halkı büyük panik yaşamıştı.
DHA