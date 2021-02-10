Endonezya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sallandı

Endonezya’nın Sumatra Adası, bir hafta arayla 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’nın Sumatra Adası’nın güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan, Endonezya’nın Batı Sulawesi bölgesindeki Mamuju kenti yakınlarında 3 Şubat’ta yerel saatle 16.25’te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen depremde, bölge halkı büyük panik yaşamıştı.

DHA







