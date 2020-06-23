Dünya Endonezya 6.3'lük deprem ile sallandı

Endonezya 6.3'lük deprem ile sallandı

Dünya

Endonezya 6.3'lük deprem ile sallandı

Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 Haziran 2020, Salı 12:00 Son Güncelleme:
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Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletteki Güney Bolaang Mongondow bölgesine bağlı Bolaanguki ilçesinin 42 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 94 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Eyaletin Manado, Bitung ve Minahasa bölgelerinde de hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

AA


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Oral Çalışlar
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Oral Çalışlar
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