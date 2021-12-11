Dünya Endonezya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

Dünya

Endonezya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Endonezya’nın doğusunda yer alan Maluku eyaleti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Ajans, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

11 Aralık 2021, Cumartesi 20:42 Son Güncelleme:
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Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın doğusunda yer alan Maluku eyaleti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapmayan Ajans, Jakarta saatiyle 22.29’da yaşanan depremin merkez üssünün Maluku Barat Daya bölgesinin 163 kilometre kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

İHA

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