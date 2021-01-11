Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı. Açıklama, Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu'nun başkanı Penny K. Lukito tarafından yapıldı.

Çin'in aşısına onay veren ilk ülke

Endonezya Çinli Sinovac'ın korona aşısı CoronaVac'a onay veren Çin dışında ilk ülke oldu. Endonezya ayrıca, Çin aşısı CoronaVac'ın son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinlik oranının yüzde 65,3 olduğunu açıkladı.



