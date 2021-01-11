Dünya Endonezya, Çin'in Sinovac aşısına onay veren ilk ülke oldu

Endonezya, Çin'in Sinovac aşısına onay veren ilk ülke oldu

Dünya

Endonezya, Çin'in Sinovac aşısına onay veren ilk ülke oldu

Endonezya, Çin'in Sinovac aşısına 'acil kullanım onayı' verdi. Böylece Endonezya, Sinovac isimli koronavirüs aşısına onay veren Çin dışındaki ilk ülke oldu.

11 Ocak 2021, Pazartesi 12:08 Son Güncelleme:
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Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı. Açıklama, Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu'nun başkanı Penny K. Lukito tarafından yapıldı.

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Çin'in aşısına onay veren ilk ülke 

Endonezya Çinli Sinovac'ın korona aşısı CoronaVac'a onay veren Çin dışında ilk ülke oldu. Endonezya ayrıca, Çin aşısı CoronaVac'ın son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinlik oranının yüzde 65,3 olduğunu açıkladı.

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