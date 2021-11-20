Türkiye Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aşkın Asan atandı

Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aşkın Asan atandı

Türkiye

Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aşkın Asan atandı

Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Aşkın Asan’ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 02:06 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Aşkın Asan atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı. Riyad Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümü’nü bitiren Asan, Sultan Qaboos Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı, çoğu uluslararası olmak üzere 30’un üzerinde makalesi yayımlandı. 23. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Asan, 23. Dönem’de Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı ve İKÖPAB Türk Grubu Üyesi oldu. İngilizce ve Arapça bilen Asan, evli ve 3 çocuk annesi.

AA

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