Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

26 Şubat 2019, Salı 18:20
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Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Doğu Seram bölgesinin 88 kilometre güneybatısında olan depremin, yerin 99 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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