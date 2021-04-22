Endonezya Donanması'na ait denizlatı ile dün irtibat kesildi. Bali açıklarında askeri tatbikata katılan denizlatı 53 denizciye ev sahipliği yapıyor. Denizcileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulundu.

Endonezya'da askeri tatbikata katılan bir denizaltıdan haber alınamıyor. 53 denizciye ev sahipliği yapan denizaltı ile irtibat 2300 feet derindeyken kesildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, denizaltının batmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Donanma sözcüsü, Alman yapımı denizaltı KRI Nanggala-402'nin Çarşamba günü Bali adasının 60 mil kuzeyindeki sularda bir torpido tatbikatı yürüttüğünü ancak tatbikatın sonucunu paylaşmadığını açıkladı.

Aynı açıklamada denizaltıyı bulmak için çalışma başlatıldığı ve komşu ülkeler Singapur ve Avustralya'dan yardım istendiği bilgisine de yer verildi.

Savunma Bakanlığı kaynakları denizaltının en son sinyal verdiği bölgede petrol kalıntıları bulunduğunu duyurdu. Ayrıca bölgeye arama kurtarma faaliyetleri kapsamında iki geminin gönderildiği belirtildi.

3 GÜN YETECEK OKSİJENLERİ VAR

Gelen son bilgilere göre, arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 400 kişi zamana karşı yarış veriyor. Bu kapsamda bölgeye bir helikopter de gönderildi. Denizaltının içinde denizcilerin cumartesi gününe kadar nefes almalarına yetecek kadar oksijen olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE DE YARDIM ÖNERDİ

Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulundu.

Denizaltından son mesajın yerel saat ile dün sabah 3'te alındığı da gelen bilgiler arasında. İrtibatın kesildiği denizaltı donanmanın 5 adetlik filosunun bir parçasıydı.



