Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da Sumatra Adası'nda 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Endonezya’nın Sumatra Adası’nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinin güneybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, tsunami tetikleme potansiyeli olmadığını belirtti.
İHA