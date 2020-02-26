Endonezya'da 6.7'lik deprem
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası için henüz tsunami alarmı verilmedi.
26 Şubat 2020, Çarşamba 11:33 Son Güncelleme:
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Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Batı Maluku Tenggara bölgesinin 56 kilometre kuzeybatısında olan depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi. Bu arada, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.
Eylül ayında 6.8'lik deprem
Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.
AA
DHA muhabiri karantina bölgesinde
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