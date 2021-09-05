NTV'de yer alan habere göre, Endonezya'nın Bali şehrinde maymunların temel besin kaynakları pandemi öncesinde turistlerin onlara verdikleri muz ve kuruyemişlerdi. Koronavirüs salgınının turizm faaliyetlerine ve ülkelerarası insan hareketliliğine engel olması Bali'deki maymunların aç kalmasına neden oldu. Uzun süre aç ve insandan uzak kalan maymunlar, yaşadıkları bölgede bulunan evleri yağmaladı. Yaşananların ardından yaklaşık 600 maymunun yaşadığı Sangeh Maymun Ormanı'nda gönüllüler ve yöre halkı tarafından meyve ve kuruyemişlerle besleme faaliyetine başlandı.

TURİST SAYISINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Bölgede yaşayan köylüler, maymunların vahşi ve öfkeli davranmalarından endişe duyduklarını dile getiriyor. Köylüler, pandemi öncesinde yöre sakinleri tarafından özellikle düğün fotoğraflarının çekimi için kullanılan ormanda maymunlarla sorunsuz bir şekilde yaşadıklarını belirtiyor. Normal şartlarda yılda yaklaşık 5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan Bali'de, pandemide bu sayı ayda yaklaşık 500 turiste kadar düştü.

Özellikle Maymun Ormanı'nın Temmuz ayından itibaren hem yabancı turistlerin hem yöre halkının ziyaretine kapatılması burada yaşayan maymunların ihtiyaç duydukları besine ulaşmalarını engelledi.

Ayrıca uzun süre boyunca insanlarla karşılaşmayan maymunların, daha vahşi davranmaya başladıkları gözlendi.

Uzun süre aç kalmak maymunları daha agresif hale getirmenin yanında yaşadıkları bölgeyi ziyarete gelenlere karşı olan samimi davranışlarını da değiştirdi.

Bunun üzerine maymunların gönüllüler tarafından düzenli olarak beslenmeleri ve pandemi öncesinde olduğu gibi insanlarla daha fazla etkileşime geçmeleri sağlanarak olası saldırıların meydana gelmesine engel olmak isteniyor.