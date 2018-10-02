ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Endonezya'da depremin merkez üssünün Flores adasının yaklaşık 250 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

İlk olarak 6,2 şiddetinde açıklanan depremin büyüklüğü daha sonra 5,9 olarak duyuruldu. Tsunami uyarısı yapılmazken depremin herhangi bir hasara ya da can kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Endonezya'da geçtiğimiz günlerde 7.5 şiddetinde gerçekleşen depremde bin 203 kişi hayatını kaybetmişti.