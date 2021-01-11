Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesinden (KNKT) bir araştırmacı, hafta sonu 62 kişiyle Java Denizi'ne düşen uçağın bulunan parçaları üzerinde yapılan incelemede, uçağın denize düşerek parçalara ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

"Emin değiliz ancak enkaza bakılırsa çok geniş bir alana yayılmamış" diyen Nurcahyo Utomo, "Muhtemelen suya çarptığında parçalandı çünkü havada patlasaydı, enkaz daha geniş bir alana yayılacaktı" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi de pazar günü yaptığı açıklamada, yetkililerin olası kaza alanını daralttıktan sonra Boeing 737-500 için yaygın bir arama başlattıklarını söyledi.

Endonezya ulaştırma güvenliği ajansı başkanı Soerjanto Tjahjanto, yetkililerin denizdeki iki kara kutuyu bulduklarını ve dalgıçların vücut parçaları ve uçak enkazı ile birlikte parçaları toplamaya çalıştığını söyledi.

Öte yandan, kazanın ardından yolcuların sosyal medyada paylaştıkları 'son mesajları' da ortaya çıktı.

'"Bizim için dua edin"

Yolculardan Ratih Windania'nın son mesajı, çocuğuyla birlikte paylaştığı fotoğrafta "Şimdi eve gidiyoruz" notunu paylaştığı görülürken, kardeşi Irfansyah Riyanto da Instagram'dan paylaştığı fotoğrafında "Bizim için dua edin" yazdı.

Riyanto ayrıca, aslında başka uçağa binmeyi planlarken son dakika değişikliğiyle bu uçağa bindikleri notunu da düştü:

"Yaşananların bu kadar hızlı gerçekleşmesine inanamıyorum"

"Çok güçsüz hissediyoruz, bekleyip herhangi bir bilgi almayı umuyoruz. Onları havalimanına götüren, check-in'lerini yaptıran ve bagajlarını taşıyan kişi bendim. Yaşananların bu kadar hızlı gerçekleşmesine inanamıyorum."

Riyanto'nun kız kardeşi ve iki çocuğu, üç haftalık bir tatilin ardından Batı Kalimantan adasındaki Pontianak'a 740 km'lik (460 mil) bir yolculuk yapıyorlardı.

Öte yandan, Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) da, uçakta bulunan yolcuların ailelerinden ceset parçalarıyla karşılaştırmak üzere DNA bilgisi sağlamalarını istedi.

'Hala kurtulduğuna inanıyoruz'

Uçağın ko-pilotunun Diego Mamahit'in kardeşi de, hastanede kendisinden kan örneği istendiğini söyledi ve "Kardeşimin kurtulduğuna inanıyorum, bunlar yalnızca prosedür. Diego iyi bir insan, hala kurtulduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mamahit de, LinkedIn hesabından "Uçmayı gerçekten çok seviyorum" notuyla bir gönderi paylaşmıştı.

20 yıllık uçuş tecrübesi bulunan ve daha önce de Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Awfan'ın ailesinin ise 'inançlı bir Müslüman' olan Awfan'dan iyi haber bekledikleri öğrenildi.

'Ona 'Lütfen çok dua et' demiştim'

Pontianak'da ortaokul öğretmenliği yapan ve memleketi Tegal'den dönen Panca Widiye Nursanti'nin eşi Rafiq Yusuf Al Idrus ise, "Pontianak'a geldiğinde birlikte yemek yemeyi konuşuyorduk. Benimle en son WhatsApp'ta iletişim kurmuştu. O esnada uçağa biniyordu ve havanın iyi olmadığını söylemişti. Ben de ona 'Lütfen çok dua et' demiştim" ifadelerini kullandı.

'Bomba veya Tsunami zannettik'

Kazayı gören Solihin isimli balıkçı ise, BBC'ye yaptığı açıklamalarda "Uçak bir şimşek gibi denize çakıldı ve patladı. Bize çok yakındı, parçalardan biri neredeyse gemime çarpıyordu. Bomba veya Tsunami zannettik. Yoğun bir yağış vardı ve hava çok kötüydü, gemi çevresinde uçağın enkazını görünce şok olduk" dedi.

Yaşanan kazada 7'si çocuk ve 3'ü bebek olmak üzere 56 yolcu hayatını kaybetti. Uçağın, 3048 kilometre yüksekten 60 saniye içerisinde düştüğü tahmin ediliyor.







