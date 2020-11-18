Dünya Endonezya'da heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Endonezya'da heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.

18 Kasım 2020, Çarşamba 09:24 Son Güncelleme:
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Ulusal Afet Ajansı Yönetiminin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Banyumas bölgesinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Heyelanda 4 evin toprak altında kalması sonucu 5 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, bölge halkının kendi imkanları ve iş makinelerinin desteğiyle temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Tropikal iklime sahip Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Değişim kapıya dayandı
Oral Çalışlar
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