Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde kaçak altın madeninde çökme sonucu heyelan meydana geldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bölgede dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ağır yaralı olarak kurtarılan bir madenci de hastanede hayatını kaybetti.

19 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) yetkilileri, 30'dan fazla kişinin halen toprak altında olduğunu düşündüklerini ve arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 19 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ifade etti.

Yetkililer, toprak altındaki bazı madencilerle iletişim halinde olduklarını ve belli noktalarda bazı kişilere de su ve gıda aktarımı yapılabildiğini de belirtti.

Bu arada, salı gecesi maden sahasında meydana gelen heyelanın ocaktaki tünel destek direklerinin kırılmasından kaynaklandığı kaydedildi.

Bölgede çeşitli kurumlara bağlı 140 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA



