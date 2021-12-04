Doğa Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama

Doğa

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağında meydana gelen patlamada yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Neye uğradığını şaşıran bölge sakinleri panikle kaçıştı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 15:18 Son Güncelleme:
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Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağında meydana gelen patlamada yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Neye uğradığını şaşıran bölge sakinleri güvenli bölgelere kaçtı

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3676 metre yükseklikte Semeru Yanardağında yerel saatle 14.50 civarında patlama meydana geldi. Yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumana teslim oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler film sahnelerini aratmazken, bölge sakinleri can havliyle kaçmaya başladı. Volkanik Kül Uyarı Merkezi, halka dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı.

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