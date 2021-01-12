Dünya Endonezya'da şidddetli deprem

Endonezya'da şidddetli deprem

Dünya

Endonezya'da şidddetli deprem

Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

12 Ocak 2021, Salı 22:27 Son Güncelleme:
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Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, (USGS) merkez üssü Papua’nın Nabire kasabası olan depremin derinliğinin yaklaşık 10 kilometre ölçüldüğünü duyurdu.

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Büyüklüğü 5,9 olan deprem kaynaklı şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

AA

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