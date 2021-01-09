Endonezya´da uçağın düştüğü yer tespit edildi
Endonezya´da başkent Cakarta´dan kalkış yapan yolcu uçağının düştüğü bölgenin tespit edildiği duyuruldu.
09 Ocak 2021, Cumartesi 19:22 Son Güncelleme:
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Endonezya’nın başkenti Cakarta’dan havalanan Sriwijaya’ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu. İrtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Endonezya medyası, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri´ne (TNI) bağlı birliklerin, uçağın düştüğü bölgenin koordinatlarını belirlediğini duyurdu. Uçağın düştüğü bölgede dalgıç ekiplerinin hazır bulunduğu ifade edildi.
DHA