Ülkede ikinci dönem görevi başlayan Devlet Başkanı Widodo, yaptığı açıklamada, yeni kabinesindeki 34 bakanı kamuoyuna duyurdu.

Başkanlık Sarayı'nda yapılan törenle 2019-2024 döneminde yer alacak kabine üyeleri basına tanıtılırken, Widodo'nun başkanlık seçimindeki rakibi Gerindra Partisi Başkanı Prabowo Subianto'nun Savunma Bakanlığı görevine getirilmesi dikkati çekti.

Ulusal Emniyet Müdürü Tito Karnavian'ın İçişleri Bakanlığı, emekli eski general Fachrul Razi'nin Din İşleri Bakanlığı ve mobil ulaşım uygulaması Gojek'in kurucusu Nadiem Makarim'in de Eğitim ve Kültür Bakanlığına getirilmesi sürpriz olarak nitelendirildi.

(AA)