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Endonezya’da yük gemisi alabora oldu: 17 kişi kayıp

Endonezya’da bir yük gemisinin alabora olması sonucu 17 kişinin kayıp olduğu bildirildi

06 Haziran 2019, Perşembe 00:18
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Endonezya’da yük gemisi alabora oldu: 17 kişi kayıp

Kompas gazetesinin haberine göre, Sulawesi Adası’nın batı kıyısı açıklarında, 18 mürettabatın bulunduğu yük gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

1 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Yetkililer, şu ana kadar 1 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 17 mürettebatın ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA

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