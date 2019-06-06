Endonezya’da yük gemisi alabora oldu: 17 kişi kayıp

Kompas gazetesinin haberine göre, Sulawesi Adası’nın batı kıyısı açıklarında, 18 mürettabatın bulunduğu yük gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

1 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Yetkililer, şu ana kadar 1 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 17 mürettebatın ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA