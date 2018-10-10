Endonezya’da 28 Eylül’de meydana gelen 7.5’lik deprem ve ardından yaşanan tsunamide ölenlerin sayısı 2010’a çıktı. Kayıp sayısı ise 5 binin üzerinde. Artık enkaz altındakiler için yaşam umudunun kalmadığı ülkede arama ekipleri yıkılan binalardan ceset toplamaya devam ediyor.

GERİDE KALANLAR

Bu arada bölgede hayat da devam ediyor. Depremin merkezi olan Palu’da tüm eşyalarını felakette kaybeden 2 kadın, tsunaminin vurduğu sahile sürüklenen ayakkabılar içinden ayaklarına uyacak birer çift ayakkabı ararken görüntülendi.