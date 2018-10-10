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Yüzyılın faciasını yaşayan Endonezya'dan gelen son fotoğraflar yürek yaktı

Endonezya'da 28 Eylül'de yaşanan deprem ve tsunami felaketinin ardından acı bilanço gün yüzüne çıkıyor. Yüzyılın faciasını yaşayan ülkeden gelen fotoğraflar yürek yakıyor

10 Ekim 2018, Çarşamba 07:10
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Endonezya’da 28 Eylül’de meydana gelen 7.5’lik deprem ve ardından yaşanan tsunamide ölenlerin sayısı 2010’a çıktı. Kayıp sayısı ise 5 binin üzerinde. Artık enkaz altındakiler için yaşam umudunun kalmadığı ülkede arama ekipleri yıkılan binalardan ceset toplamaya devam ediyor.

GERİDE KALANLAR

Bu arada bölgede hayat da devam ediyor. Depremin merkezi olan Palu’da tüm eşyalarını felakette kaybeden 2 kadın, tsunaminin vurduğu sahile sürüklenen ayakkabılar içinden ayaklarına uyacak birer çift ayakkabı ararken görüntülendi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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