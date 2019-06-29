Endoskopik mide içi balonuyla kilolarınızdan kurtulun!

Endoskopik mide içi balon tekniğinde, balon mideyi kısmen doldurur ve besin alımını sınırlar. Hastalar, kalıcı ve sürekli tokluk hissi yaşarlar. Bu işlem hastanede kalınmayı gerektirmez ve "günübirlik cerrahi" şartlarında yani ayaktan tedavi olarak uygulanır. Mide balonu, steril serum fizyolojik (tuzlu su) ile dolu yumuşak, iyi tolere edilen bir silikondan oluşmaktadır. İçi dolu mide balonu tokluk hissinin oluşmasını sağlar. Genellikle 6 ay sonra balon mideden çıkartılır.

ENDOSKOPİK MİDE İÇİ BALONUNUN AVANTAJLARI

Hasta tokluk hisseder. Hasta ortalama olarak diğer diyet programlarıyla olandan daha fazla kilo verir. Hasta tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekip ile desteklenir. Hasta kilo kaybının nasıl sürdürülebilir olacağını öğrenir. Hasta cerrahi veya farmakolojik olmayan bir yaklaşımla kilo verir.

ENDOSKOPİK MİDE İÇİ BALONUNUN DEZAVANTAJLARI

İşlem yalnızca 6 aylık bir süre için geçerlidir. Bazı hastalar kısıtlayıcı prosedürlere uyum gösteremeyebilir. Özellikle başlangıç döneminde oluşan bulantı ve kusma görülebilir. Sıkı bir diyet ve egzersiz programı gereklidir.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

VKİ 30 ile 70 arasında olan hastalar, cerrahi bir işlemi kabul etmeyen, en fazla 6 ay süren yani geçici bir tedavi isteyen, bu işlem için motivasyonu yüksek olan, beslenme önerilerini kabul edecek ve psikolojik kriterleri karşılayan, aşırı tatlı yeme alışkanlığı olmayan, aşırı yeme alışkanlığı olmayan, stres nedeniyle aşırı yeme alışkanlığı olmayan, işlem sonrası takip programını kabul eden, midede geçici bir yabancı cismin bulunmasını kabul eden, reflü şikayeti olmayan, kötü kontrollü tip II diyabet hastalığı olmayan kişiler için uygundur.

CERRAHİ BİR İŞLEM MİDİR?

Cerrahi bir işlem değildir. Yalnızca bir balonun yerleştirilmesini içerir. Tedavinin süresi 30 dakikadır. Balonun 6 ay sonra kesin olarak çıkartılması gerekir. Anestezi için yalnızca sedasyon yeterlidir. Hastanede kalış süresi 0-1 gündür.

BALON MİDEYE NASIL YERLEŞTİRİLİR?

Şişirilmemiş mide balonu, endoskopik bir kamera yardımıyla ağız ve yemek borusundan geçilerek mideye yerleştirilir. Bu işlem sedasyon altında yapılmaktadır. Daha sonra mide balonu, sıvının balonun içine doldurulmasını sağlayan küçük bir tüp yardımıyla şişirilir ve sonrasında tüp çekilir. Mide balonunun yerleştirilmesi işleminin süresi 20 ile 30 dakika arasında değişir. Uygun bir istirahat süresinden sonra evinize dönebileceksiniz.

MİDE BALONU MİDEDEN NASIL ÇIKARTILIR?

Mideye bir endoskopik kamerayla yemek borusu yoluyla tekrar girilir. Daha sonra mide balonu delinir, söndürülür, forsepsle yakalanır ve çıkartılır. Bu operasyonlar 15 ile 25 kilo arasında kilo verebilirsiniz. Gerçekte, vereceğiniz kilo miktarı disiplininize ve diyetinize ne kadar uyduğunuza bağlıdır. En olası şikayetler, sıklıkla erken dönemlerde oluşan bulantı ve kusmadır. Olası tüm riskler için lütfen hekiminize danışınız.

NASIL BİR EGZERSİZ ÖNERİLİR?

Bu cerrahi işlemden sonra hasta kontrollü bir şekilde kilo verebilmek için mutlaka kendisine önerilecek özel diyetlere ve egzersiz programına uymalıdır. İşlemden üç hafta sonra, tıbbi önerilere uyularak haftada 3 saatlik fiziksel aktivite önerilir.

DİYETTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Yemeğinizi yavaş yiyiniz ve besini iyice çiğneyiniz. Tokluk hissettikten sonra yemeye devam etmeyiniz. Günde 3-4 öğün yemek tüketiniz. Yeterli miktarda proteinden zengin besin tüketiniz ve proteinden zengin besinleri her zaman ilk önce tüketiniz. Protein kas kütlesinin korunması ve yara iyileşmesi için önemlidir. Yemeklerinizi çeşitlendirerek besin dengesizliği olmasını önleyiniz. Kendi sağlığınız için bir beslenme uzmanına danışınız. Yağ oranı düşük besinleri tüketiniz. Öğünleriniz arasında en az 2 litre gazsız ve kalorisiz içecek içiniz. Unutmayınız ki başarı ancak mide balonu, düşük kalorili besinlerin alımı ve çokça egzersizin birlikte uygulanmasıyla elde edilebilir.