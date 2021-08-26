İspanyol mutfağının sevilen lezzetlerinden birisi olan Endülüs usulü tavuk tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir tarif. Peki, Endülüs usulü tavuk nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Endülüs usulü tavuk tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ENDÜLÜS USULÜ TAVUK TARİFİ

Endülüs usulü tavuk malzemeler

1/2 su bardağı badem (kavrulmuş)

1 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı kuru üzüm(opsiyonel)

1 tutam safran(opsiyonel)

4 parça tavuk göğsü (ikiye bölünmüş)

4 parça tavuk budu

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1 çay kaşığı karabiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kırmızı soğan (ince doğranmış)

5-6 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı un

1/4 çay bardağı sirke

1/2 su bardağı su

1 su bardağı yeşil zeytin(dilerseniz çekirdekleri çıkartılmış)

1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

1/2 adet portakalın suyu

1/4 demet maydanoz (1 avuç kadar)

Endülüs usulü tavuk yapılışı

Tavukları tuz ve karabiber ile tatlandırın. Büyük bir tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın. Tavukları tavaya alın ve her tarafı kızarana kadar yaklaşık 8-10 dakika mühürleyin. Tavukları bir tabağa alın. Kızgın olan tavanın altını biraz kısın ve yemeklik doğranmış sarımsak ve soğanları ilave edin. Soğan yumuşayana kadar karıştırarak 4 dakika kadar pişirin. Unu da ekleyerek biraz kavurun. Sirkeyi ekleyerek, çektirin.

Küçük bir kapta; su, tavuk suyu, portakal suyu ve kabukları, üzümler, zeytin ve safranı karıştırın. Bu karışımı tavaya ekleyerek hafif fokurdamaya başlayana dek pişirin. Hafif kıvam alan sosa önceden pişirdiğiniz tavukları ekleyin. Kısık ateşte tavuğumuz pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin. Fırınlanmış bademlerle tavukları kaselere pay edin. Doğranmış maydanozla servis edin.



